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ЕК: исключения из пошлин США для одного члена ЕС распространятся на каждого


Исключения из пошлин США на металлы даже для одной из стран ЕС, включая Великобританию, автоматически распространятся на всю остальную территорию сообщества. Об этом заявил в четверг заместитель главы Еврокомиссии Юрки Катайнен на брифинге в Брюсселе.

"У нас есть надежда, что США сделают исключения для ряда государств, в частности, возможно, для Великобритании. И если они пойдут на исключение для одной страны ЕС, то это автоматически будет означать весь Евросоюза в целом", - отметил Катайнен.



 

 




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