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Британский министр обороны утверждает, что от России исходит все большая угроза


Россия действует все более агрессивно и представляет собой большую угрозу, чем ранее. С таким утверждением выступил в четверг в интервью телеканалу ITV министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

"От России исходит все большая угроза, и по всему восточному фронту в таких странах, как Украина и Эстония, мы наблюдаем все более агрессивный подход [со стороны РФ]", - полагает министр.

Согласно утверждению главы британского оборонного ведомства, Россия изменяет способы ведения борьбы со своими потенциальными противниками и "повышает уровень конфликта". "Мы также наблюдаем это в Северной Атлантике: количество [российских] подводных лодок, которые там находятся, увеличилось в десять раз за последние семь лет", - заявил он.



 

 




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