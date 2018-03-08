Израиль продолжает переговоры с Турцией для поставок газа в ЕС

Переговоры Израиля с Турцией по строительству газопровода для поставок газа в Турцию и ЕС продолжаются, окончательное соглашение еще не подписано, сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

В июле 2017 года Штайниц сообщал, что Израиль и Турция приняли решение о заключении предварительного межправительственного соглашения по строительству газопровода Израилем и Турцией. Штайниц также сообщал, что Израиль ведет интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов: в Турцию и далее в Европу, а другой — через Южный Кипр и Грецию в Италию.

"У нас все еще нет соглашения с Турцией, трубопровода из Израиля в Турцию все еще нет, переговоры по этому вопросу все еще идут", — сказал Штайниц в ходе выступления на конференции CERAWeek.

"Обсуждения пока проходят в очень дружеском ключе", — добавил он.