В США из-за снегопадов отменили более 2,7 тыс. авиарейсов

Неблагоприятные погодные условия, в том числе мощный снегопад на восточном побережье США, привели к отмене 2706 рейсов. Согласно данным портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, только в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 529 рейсов.

"Аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает принимать и отправлять самолеты, в настоящий момент и до полуночи среды отменено 529 рейсов, или 60% всех рейсов", - сообщили в администрации, рекомендовав пассажирам уточнять у авиаперевозчиков информацию о конкретных рейсах.

Мощная буря обрушилась на Восточное побережье США. Как сообщила телекомпания CNN, непогода в той или иной мере затронет штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Национальная метеорологическая служба США распространила предупреждение о буре, которое действует "с 7 по 9 марта включительно". Прогнозируется, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 м/с.



