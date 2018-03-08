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Путин прочитал стихотворение к 8 Марта


Президент России Владимир Путин записал видеообращение, в котором поздравил женщин с 8 Марта. Ролик публикует РИА Новости.

«Сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична», — сказал глава государства, после чего прочитал стихотворение Андрея Дементьева.

Путин не первый раз поздравляет россиянок с Международным женским днем стихами. В 2017 году он продекламировал сочинение Константина Бальмонта.

 




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