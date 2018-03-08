8 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня

Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе аппарата Президента Республики Арцах, в послании, в частности, говорится:

"Дорогие женщины!От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!Природа щедро одарила вас теплотой и заботой, нежностью и утонченностью, красотой и обаянием, при этом наделив вас безграничным терпением и большой душой, неиссякаемой силой и энергией, чтобы вы смогли достойно осуществлять свою миссию в жизни, нести на своих плечах бремя забот.Наш мужской долг - сделать все возможное, чтобы облегчить это бремя, разделить с вами заботы, сделать вашу жизнь счастливой и беззаботной, чтобы вы всегда чувствовали себя защищенными и в безопасности, жили спокойно и в мире, занимались любимым делом дома и за его пределами. Мы признательны вам за все то, что вы делаете во имя ваших семей, во имя родной страны и народа.Дорогие матери, бабушки, дочери, сестры и жены, арцахские армянки!Искренне желаю, чтобы вы, ваши родные и близкие всегда были счастливы, чтобы в ваших семьях никогда не погас домашний очаг, чтобы царили радость, любовь и изобилие. Пусть успех сопутствует вам всю вашу жизнь!"