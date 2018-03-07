Из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 7 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 6 и 7 марта, раскрыто 6.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 3 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 14 случаев кражи, 5 случаев мошенничества, 4 случая присвоения, 3 случая похищения человека.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи, 2 случая причинения телесных повреждений и 1 случай киберпреступности.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.