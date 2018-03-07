Азиатские индексы - 07-03-18

ТОКИО, 7 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.77% и составил 21252.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.72% и составил 1703.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.55% и составил 3271.67 пункта, а HANG SENG снизился на 1.03% и составил 30196.92 пункта.