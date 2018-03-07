США выделит Грузии 3,5 миллиона долларов для борьбы с мраморными клопами

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Грузии 3,5 миллиона долларов для борьбы с мраморными клопами, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Соответствующий меморандум подписали министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили и заместитель администратора (USAID) в странах Европы и Азии Брок Бирман.

На финансы USAID Грузия намерена закупить технику и феромоны, а также провести тренинги для сотрудников Национального агентства продовольствия, отметил министр.