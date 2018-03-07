Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией по ситуации в регионе

Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией по урегулированию ситуации в регионе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаэддин Боруджерди, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вопрос отношений между Ираном и Саудовской Аравией не касается отношений между шиитами и суннитами", - отметил Боруджерди.

"Готовы вести диалог с тем, чтобы урегулировать региональные вопросы", - подчеркнул он.

Вместе с тем парламентарий подверг резкой критике действия Саудовской Аравии в Йемене.



