В Саудовской Аравии допустили возможность многолетней блокады Катара

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что блокада Катара четвёркой арабских государств может продолжаться десятилетия, сравнив эту ситуацию с многолетней блокадой Кубы со стороны США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Блокада Катара может продолжаться десятилетия, как и блокада Кубы со стороны США", — сказал саудовский принц в интервью египетским СМИ, выдержки из которого в среду публикует газета "Аль-Ахрам".

При этом наследный принц отметил, что сам лично не занимается проблемой Катара, "все население которого не превышает численность населения одной улицы в Египте". "Я не занимаюсь этим. Это досье ведет даже не министр", — сказал бен Сальман, который также занимает пост вице-премьера и министра обороны.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.