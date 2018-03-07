Фрида Кало и Амелия Эрхарт стали прототипами новых кукол Барби

Американский производитель игрушек Mattel представил во вторник 17 новых кукол Барби, прототипами которых стали известные женщины, включая мексиканскую художницу Фриду Кало и американскую летчицу Амелию Эрхарт. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня, в преддверии Международного женского дня, Барби чествует 17 исторических и современных ролевых моделей со всего мира", - заявили в Mattel.

Так, производитель представил линейку "Вдохновляющие женщины", которая на данный момент состоит из трех Барби. Помимо моделей, на создание которых компанию вдохновили Кало и Эрхарт, в нее вошла кукла, созданная по образу американского математика Кэтрин Джонсон. Каждую куклу из этой серии сопровождает информация о достижениях ее прообраза.

Коллекция Shero, чествующая женщин, являющихся современными ролевыми моделями для девочек, пополнится 14 новыми куклами. В нее вошли, в том числе, куклы, созданные на основе образов чемпионки Олимпийских игр в боксе Николы Адамс, сноубордистки Хлои Ким, актрисы Гуань Сяотун, режиссера Пэтти Дженкинс и шеф-повара Элен Дарроз.