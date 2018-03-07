В Китае собака напала на актера во время оперного спектакля

Собака, напавшая на актера, чуть не сорвала оперу в китайской провинции Фуцзянь, как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

Во время представления на сцену выбежал пес породы бордер-колли, который вцепился в рукав одному из актеров. Мужчина, не выходя из образа, попытался стряхнуть животное, однако пес не разжимал челюсти.

В результате актеры мужественно доиграли сцену под хохот зрительного зала.

Попав в интернет, видео мгновенно стало вирусным. Комментаторы восхитились профессионализмом артистов, которые смогли удержаться от смеха и не сорвать спектакль.