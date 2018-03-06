Трое армян попали в список Forbes самых богатых людей мира

Три армянских бизнесмена вошли в составленный журналом Forbes список самых богатых людей мира. Как сообщает Арменпресс, основатель российской сети «Магнит», президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий (Арутюнян) занимает 550-е место в рейтинге «Миллиардер -2018» с 4 млрд долларов.

Основатель и председатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян занял 606-е место с 3,7 млрд долларов. Аргентинский бизнесмен армянского происхождения, Национальный герой Армении Эдуардо Эрнекян занимает 887-е место с 2,7 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занял владелец «Amazon» Джефф Безос с 112 млрд долларов, за ним следует основатель «Microsoft» Билл Гейтс с 84 млрд долларов, а тройку замыкает американский инвестор Уоррен Баффет.