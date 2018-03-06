Forbes назвал самых богатых людей мира в 2018 году
Американский Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей по итогам 2017 года, его лидером впервые стал владелец Amazon Джефф Безос, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Журнал оценил состояние Безоса в 112 млрд долларов, он стал первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов. Отмечается, что впервые Безос вошел в тройку самых богатых людей мира только в прошлом году.
На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с 90 млрд долларов, на третьем - инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд долларов.
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