Испытания боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник» попали на видео
Концерн «Калашников» показал испытания новейших боевых роботов «Соратник» и «Нахлебник». Также специалисты показали пистолеты-пулеметы «Витязь», снаряжение и экипировку «Группа 99», багги «Росомаха», мотоциклы сил специального назначения и боевой модуль ППДУ, передает Арменпресс.
Видео с тестированием опубликовано на YouTube-канале концерна. В ролике показаны испытания в дневных и ночных условиях с целеуказанием с беспилотника. Кроме этого, пехота использовала роботов в качестве прикрытия во время штурма дома. Тесты проводились на подмосковном полигоне при сильном морозе.
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