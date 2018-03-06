В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет

Недавний сильный шторм позволил жителям британского города Редкар прогуляться по окаменевшему лесу возрастом в семь тысяч лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный портал GazzetteLive.

Сильные волны смыли прибрежные пески, под которыми во время отлива теперь можно увидеть останки древних берез, дубов, сикоморов и буков, а также затонувших лодок.

Первые упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда здесь нашли кабаньи клыки и оленьи рога.

Недавно по Великобритании пронесся снежный циклон, вызвавший перебои в работе транспортной системы и проблемы с поставками продуктов в магазины. В городах Бродстейрс и Рамсгит шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.