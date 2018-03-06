Карен Карапетян представил программу основания в Гюмри кулинарной школы

Премьер-министр Армении К. Карапетян принял делегацию Центра креативных технологий «Тумо», во главе с генеральным исполнительным директором Мари Лу Папазян. В ее составе исполнительный вице-директор французского кулинарного института Paul Bocuse Герв Флерин, французский меценат Раффи Тертерян и др.

Гости представили премьеру инициативу создания в Гюмри кулинарной школы и программы, в которых будут использованы опыт и возможности института Paul Bocuse. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации правительства РА.

К. Карапетян, ознакомившись с подробностями проекта, приветствовал инициативу и отметил важность ее реализации. «Уверен, что это будет удачным, меняющим стереотипы предприятием, нужным для Гюмри», - сказал он, добавив, что правительство готово содействовать его реализации.