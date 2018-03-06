Время в Ереване: 11:07:36,   7 Март

Карен Карапетян представил программу основания в Гюмри кулинарной школы


Премьер-министр Армении К. Карапетян принял делегацию Центра креативных технологий «Тумо», во главе с генеральным исполнительным директором Мари Лу Папазян. В ее составе исполнительный вице-директор французского  кулинарного института Paul Bocuse  Герв Флерин, французский меценат Раффи Тертерян и др.

 Гости представили премьеру инициативу создания в Гюмри кулинарной школы и программы, в которых будут использованы опыт и возможности  института  Paul Bocuse.  Об этом  «Арменпресс»  сообщили в службе информации правительства РА.

К. Карапетян, ознакомившись с подробностями проекта, приветствовал инициативу и отметил важность ее реализации. «Уверен, что это  будет удачным, меняющим стереотипы предприятием, нужным для Гюмри», - сказал он, добавив, что правительство готово содействовать его реализации.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации