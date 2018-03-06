Именно наследники Мадатова и Лориса-Меликова в 1992 г. освободили Шуши от азербайджанской оккупации: Э.Шармазанов

Вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов 6 марта присутствовал на армяно-российской международной конференции “Туркменчайский договор – 190 лет. История и настоящее”. Конференция инициирована Российским центром науки и культуры, общественными организациями “Объединение региональных научных и образовательных центров” и “Интеграция и развитие”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-спикер НС в своем выступлении, в частности, сказал:

“Уважаемые коллеги!

Многовековая история армяно-российских отношений начинается со времен Киевской Руси. В этот период между нашими народами устанавливаются и укрепляются торговые и экономические отношения, о которых писали Степанос Таронеци (Асохик) и великий русский историк Николай Карамзин.

Уважаемые друзья, с начала 18-го века начинается также новая эра в политических отношениях между нашими странами. Именно с этого времени армянская светская и духовная элита восстановление армянской государственности связывает также с Россией. Во второй половине 18-го века продолжателями дела Исраела Ори и развития армяно-российских отношений были Иосиф Эмин и Шаамир Шаамирян, которые с помощью России намеревались восстановить армянскую государственность. В это же самое время представители русского государства ведут переговоры с армянской епархией в России, в которых принимает участие великий полководец Александр Суворов, которому предоставляется записка – согласно ей планируется восстановление армянского государства со столицей Ереван.

Армяне активно участвовали в Отечественной войне 1812 года. Героями этой войны были армянские генералы Давид Делянов и Валериан Мадатов. Совпадение интересов Российского государства и целей освободительной борьбы армянского народа привело к активному участию армян в войнах на Кавказе на стороне России.

Уважаемые участники конференции, подписание Туркменчайского договора 1828 г. и создание Армянской области были важнейшим шагом на пути к восстановлению армянской государственности. Армянская область имела свой герб с армянской символикой – гора Арарат с Ноевым ковчегом и храмом Эчмиадзин.

Героями русско-турецких войн были армянские генералы русской армии Мадатов, Лазарев, Бебутов и Лорис-Меликов, который стал министром внутренних дел Российской империи и оставил неоценимый след в истории Российской государственности.

Армяне и россияне бок о бок сражались против гитлеровского фашизма, освобождая всю Европу от чумы 20-го века. Маршалы Баграмян и Бабаджанян, защищая Москву и Ленинград, защищали Ереван и всю Армению.

Именно наследники Мадатова и Лориса-Меликова, Баграмяна и Бабаджаняна 9 мая 1992 г. освобождали древний армянский город Шуши от азербайджанской оккупации.

Новейшая история армяно-российских отношений – это путь двух естественных союзников. Наше союзничество развивается в военно-политической, культурной, экономической, духовной сферах.

Уважаемые друзья, желаю конструктивной работы и удачи всем участникам научной конференции”.