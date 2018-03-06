Пенс: США не допустят появления ядерного оружия в Иране

США не допустят создания Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на конференции влиятельной лоббистской организации - Американо-израильского комитета по общественным связям.

"США никогда не позволят Ирану заполучить ядерное оружие", - сказал он.

По словам вице-президента, Тегеран "надеется воссоздать древнюю Персидскую империю, которую бы возглавлял современный диктатор - аятолла". "Иран не только оказывает поддержку терроризму, но и продолжает разрабатывать баллистические ракеты, которые могут угрожать каждому сантиметру израильской земли, угрожать жизням всех наших граждан", - продолжил Пенс.

"Пагубная ядерная сделка, заключенная предыдущей администрацией [президента Барака Обамы], не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда режим получит в свое распоряжение самое смертоносное оружие на планете, - отметил Пенс. - Президент Дональд Трамп призвал Конгресс и наших европейских союзников реально обуздать ядерные и ракетные амбиции Ирана <...>. Если ядерная сделка в ближайшие месяцы не будет пересмотрена, то США из нее выйдут", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.