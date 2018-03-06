Генсек ООН: расходы на урегулирование кризисов за последние 10 лет составили $233 млрд

Международное сообщество за последние 10 лет потратило $233 млрд на гуманитарную и миротворческую деятельность в странах, охваченных кризисами, а также прием беженцев. Такие данные озвучил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, представляя Генеральной Ассамблее свой доклад "Миростроительство и сохранение мира", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Административный глава всемирной организации призвал страны перейти от тактики реагирования на конфликты к новому подходу, который предусматривает принятие своевременных шагов по предотвращению кризисных ситуаций. Он напомнил о созданном в 2005 году Фонде ООН по миростроительству, который финансирует усилия по стабилизации стран, стоящих на пороге кризисов. В настоящий момент уставной капитал фонда составляет $250 млн, и Гутерриш призвал государства удвоить эту сумму.