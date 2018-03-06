Молодые фехтовальщики участвуют в первенстве Европы

В Сочи стартовало первенство Европы по фехтованию среди юношей и молодежи (М20). Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета Армении.

В первенстве среди юношей Армению представляют 6 фехтовальщиков. Наилучший результат среди них у Ваагна Григоряна (шпага), занявшего 27-е место среди 100 претендентов. В борьбе среди шпажистов Абраам Саргсян занял 77-е место, а Григор Мнацаканян выбыл в первом туре.

В первенстве среди девушек Ариана Маралян выбыла в первом туре. Об этом в беседе с пресс-службой НОКА сообщил главный тренер сборной Алексан Навасардян.

В первенстве рапиристов Гамлет Мхитарян занял 42-е место, а Анаит Алоян не удалось продолжить борьбу после первого тура.