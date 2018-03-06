В Каталонии выдвинули кандидата на пост главы женералитета

Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул на пост главы правительства автономного сообщества Жорди Санчеса, политика, который в настоящее время находится в предварительном заключении в мадридской тюрьме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе бывший глава женералитета автономного сообщества Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Брюсселе, заявил, что отказывается от возможности баллотироваться на пост главы каталонского правительства и предложил на это место второго номера списка от возглавляемой им коалиции "Вместе за Каталонию" Жорди Санчеса.

Дата заседания, на котором депутаты попытаются утвердить нового главу правительства Каталонии, пока не назначена.

Жорди Санчес — бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", второй номер списка от партии "Вместе за Каталонию" на выборах 21 декабря прошлого года. Ему предъявлены обвинения в мятеже, организации восстания и незаконном расходовании госсредств. До рассмотрения дела по существу он находится в тюремном заключении без права выхода под залог.