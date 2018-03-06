Европейские индексы выросли - 05-03-18

МОСКВА, 6 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.49% и составил 12090.87 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.60% и составил 5167.23 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7115.98 пункта, российский MICEX вырос на 0.90% и составил 2309.53 пункта, а RTSI вырос на 1.33% и составил 1277.33 пункта.