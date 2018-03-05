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Задержан мужчина, который разыскивался по обвинению в незаконном обороте наркотических средств


3 марта в 14.20 служащие Центрального отдела Полиции Армении на улице Кохбацу в Ереване задержали Нерсеса Ш., 1989 г.р., который со 2 марта разыскивался по обвинению по пункту 2 части 2 статьи 268 УК РА (незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта). Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.




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