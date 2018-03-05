Председатель парламента Арцаха принял делегацию французского города Бук-Бель-Эр

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 5-го марта принял прибывшую 2-го марта в Арцах делегацию во главе с мэром французского города Бук-Бель-Эр Ришаром Малие.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, руководитель парламента поприветствовал гостей и высоко оценил активное участие Ришара Малие как в межпарламентском формате, так и в сотрудничестве между городами-побратимами, подчеркнув его последовательные усилия, направленные на то, чтобы поставить сотрудничество на практические рельсы.

"Очень важна та работа, которую Вы проводите в Арцахе. Думаю, исследования, проведенные Вами в эти дни в разных сферах, послужат основой для налаживания более эффективного сотрудничества в будущем", – отметил Ашот Гулян.

Выразив признательность за прием, Ришар Малие в свою очередь подчеркнул, что отныне они также будут поддерживать Арцах не только на словах, но и на деле, и в подтверждение обещания представил председателю НС первый шаг на пути к сотрудничеству между городами-побратимами Бук-Бель-Эр и Аскеран, сделанный в рамках их визита, – интерактивную доску, подаренную школе Аскерана, и наблюдения, сделанные в сфере экономики, винодельческой отрасли, которые в дальнейшем будут преобразованы в конкретные программы.

Затем руководитель парламента ответил на вопросы гостей, касающиеся апрельской войны, роли международных структур в регионе, перспектив возможного урегулирования конфликта.

Во встрече приняла участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян.