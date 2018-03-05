Тренер сборной Бельгии Тьерри Анри готов возглавить лондонский "Арсенал". Как передает Арменпресс со ссылкой на « Спорт-Экспресс», об этом экс-футболист сообщил в эфире канала Sky.

«Я не отказываюсь от мечты возглавить "Арсенал", – сказал Анри. – Но все немного опережают события. Если бы я слушал людей, которые говорили, как мне жить, я бы не был здесь. Когда я приехал в "Арсенал" и играл слева, многие говорили мне: "Почему ты играешь вне штрафной и не забиваешь голы?". Когда я вернулся в "Арсенал" в 35, близкие говорили мне, что я лишь испорчу память о себе. Но я люблю этот клуб и отвечу "да", если меня позовут на помощь. Не могу сказать, когда Венгер уйдет. Я считаю, что Арсен не сказал последнего слова».

На данный момент "канонирами" руководит Арсен Венгер.