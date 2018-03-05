Глава МИД Арцаха принял делегацию французского города Бук-Бель-Эр

5 марта министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял делегацию французского города Бук-Бель-Эр, возглавляемую мэром Ришаром Малье. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Арцах.

Приветствовав гостей, Масис Маилян выразил признательность Ришару Малье за принципиальную и последовательную позицию в вопросе установления и развития децентрализованного сотрудничества с городом Аскераном. Глава МИД Арцаха отметил, что сотрудничество между городами Арцаха и Франции является одной из важных составляющих политики Республики Арцах по развитию международных связей.

В этом контексте Масис Маилян подчеркнул важность развития франкофонии в Арцахе с точки зрения создания условий для приобщения к французскому языку и культуре. Мэр Бук-Бель-Эр со своей стороны выразил готовность к расширению отношений между двумя народами. В этом контексте стороны обменялись мнениями по практическим аспектам сотрудничества и реализации проектов, представляющих взаимный интерес. Декларация о дружбе между Аскераном и Бук-Бель-Эром была подписана 19 ноября 2014 года.