Aрмен Рустамян: по новой Конституции один человек не сможет сконцентрировать всю власть в своих руках

Глава фракции АРФД в Национальном собрании Армен Рустамян уверяет, что по новой конституции один человек не сможет сконцентрировать в своих руках всю власть. Во время блиц-интервью в кулуарах НС он подчеркнул, что при обсуждении конституционных реформ они никогда не отождествляли реформы с личностью.

«В то же время мы не исключали, что, например, С. Саргсян может претендовать на должность премьера, но мы говорили, что в этом случае он не сможет иметь те полномочия, какие имеет будучи президентом. Мы вообще считаем, что обусловливать реформы конкретной личностью неверно, и мы сделали так, что система, в целом, будет сдерживать любого человека, не даст ему сконцентрировать всю власть в одних руках. Со временем люди убедятся, что мы были правы», - передает «Арменпресс» слова А. Рустамяна.

Он добавил, что в политической системе будут существенные изменения и нужно время, чтобы народ увидел их. В заключение он сказал, что в политике ничего нельзя исключать.