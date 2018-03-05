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Aрмен Рустамян: по новой Конституции один человек не сможет сконцентрировать всю власть в своих руках


Глава фракции АРФД в Национальном собрании Армен Рустамян  уверяет, что по новой конституции  один человек не сможет сконцентрировать в своих руках всю власть. Во время блиц-интервью в кулуарах НС он подчеркнул, что при обсуждении конституционных реформ они никогда не отождествляли реформы с личностью.

 «В то же время мы не исключали, что, например, С. Саргсян может претендовать на должность премьера, но мы говорили, что в этом случае он не сможет иметь те полномочия, какие имеет будучи президентом. Мы вообще считаем, что обусловливать реформы конкретной личностью неверно,  и мы сделали так, что система, в целом,  будет сдерживать любого человека, не даст ему сконцентрировать всю власть в одних руках. Со временем люди убедятся, что мы были правы», - передает «Арменпресс»  слова А. Рустамяна.

Он добавил, что в политической системе будут существенные изменения и нужно время, чтобы народ увидел их. В заключение он сказал, что в политике ничего нельзя исключать.




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