У дорожных строителей Армении будет своя ассоциация

Дорожные строители отныне объединятся в одну ассоциацию. Как сообщили «Арменпресс» в службе информации министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, в Ереване прошло представление «Армянской ассоциации дорожных строителей».

Участников мероприятия приветствовал первый заместитель министерства транспорта, связи и информационных технологий РА Гагик Григорян, генеральный директор ГНК «Организация реализации транспортных программ» Вардан Карапетян, представители ряда предприятий отрасли.

Основатель и председатель совета ассоциации Эдуард Безоян дал официальный старт работе ассоциации, отметив ее важную роль. «Наша цель – объединить дорожных строителей и профессионалов этой сферы для реализации совместных программ», - отметил он.

Г. Григорян поздравил собравшихся от имени министра В. Мартиросяна и выразил уверенность, что она сможет представлять интересы всех дорожно-строительных организаций, будет активно участвовать в реализации программ по строительству дорожной сети, имеющей стратегическое значение.

В. Карапетян отметил важность применения международного опыта и современных технологий, обмена специалистами.

«Трудно переоценить роль дорожного строительства. Она отражена в утвержденных и реализуемых программах правительства. Рынок расширяется и вы в выгодном положении. Для улучшения позиций на рынке, применения новых технологий создание ассоциации важно и своевременно», - подчеркнул В. Карапетян.