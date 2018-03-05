В ряде сел Сюникской области появилось уличное освещение

В 13 общинах Мегринского подрайона Сюникской области появилось уличное освещение. По сообщению «Арменпресс», это сделано в рамках программы «Содействие охраняемым территориям – Армения».

В беседе с журналистами глава общины Мегри Мхитар Закарян отметил, что уличное освещение на энергосберегающих системах действует в 13 общинах и добавил, что эта программа самая значимая из выполненных в прошлом году.

« Установлены 250 столбов уличного освещения на светодиодах. Они дают более яркий свет и намного экономичнее, поэтому освещение практически не сказалось на бюджете общин. Заменены и старые светильники. Передвижение по улицам стало безопасным, активизировалась жизнь, что важно для приграничных общин», - сказал он.

Глава аппарата министерства охраны природы О. Ованнисян в своем слове подчеркнул, что благодаря этому в общинах появились положительные изменения. «Стало лучше качество жизни населения, при следующей встрече это будет еще заметнее. Программа «Содействие охраняемым территориям – Армения» имеет две составляющие: социально-экономическую и природоохранную, причем на долю первой приходится 40%, а второй – 60%. У нас хорошее сотрудничество с укрупненной общиной Мегри», - подчеркнул О. Ованнисян.

Программа будет продолжена еще два или три года и результаты будут очевидны.

В Агараке и Мегри установлены соответственно 40 и 82 светильника, в с. Таштун – 10, Шванидзоре – 15, Алванке – 18, Легвазе – 10, Карчеване – 12. Улицы Нрнадзора и Варданидзора освещены полностью с нуля.

За освещение Агарака платит медно-молибденовый комбинат, в остальных населенных пунктах – местный бюджет.

Поскольку села приграничные, свет остается включенным на всю ночь.

«На территории общины находится таможенный пункт Мегри с Ираном, он работает 24 часа, две войсковые части – российская (пограничники) и армянская, медно-молибденовый комбинат, который дает 85% поступлений в бюджет общины и на котором работают 1100 человек. Все они работают в круглосуточном режиме, поэтому и было решено ночью освещение не выключать», - объяснил О. Ованнисян.

Программа финансируется немецким банком KFW и Всемирным фондом дикой природы (WWF).