По соседству с пропускным пунктом на границе Армении и Ирана предусматривается создание центра посетителей

Община Мегри Сюникской области подарило Министерству охраны природы участок в пятистах метрах от пограничного пропускного пункта.

Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами руководитель аппарата министерства Ованес Ованнисян отметил, что при необходимости участок может быть увеличен. На нем предполагается строительство административного здания национального парка «Аревик». Участок предоставлен в безвозмездное пользование. В будущем году начнется строительство здания. Он находится в 500 м от пограничного пропускного пункта. О. Ованнисян отметил, что нахождение на этом месте «природоохранного оазиса» будет в какой-то мере символично.

Начальник отдела особо охраняемых территорий агентства управления биоресурсами минприроды А. Агасян отметил, что по соглашению между Арменией и Ираном от 2012 г. стороны взяли на себя обязательство создать центр посетителей.

«По соглашению предусматривалось создание на приграничной охраняемой территории парка дружбы и мира. Иранцы на своей стороне такой центр уже построили, мы создадим его в рамках «Программы содействия охраняемым территориям». В конечном итоге, предполагается совместно с иранской стороной создать охраняемую биосферную территорию… Для животных нет границ и нам нужно создать возможность беспрепятственного перехода границы для безоаровых козлов, кабанов, леопардов, муфлонов, медведей», - подчеркнул А. Агасян и добавил, что в рамках проекта предполагаются также научные исследования.

Строительство административного здания будет завершено в 2019-1020 гг.