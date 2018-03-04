В 17 туре первенства Армении победили «Гандзасар Капан», «Алашкерт» и «Бананц»
Состоялись матчи 17 тура первенства Армении.
Как передает Арменпресс, «Арарат» у себя проиграл «Алашкерту» со счетом 2:3. В составе действующего чемпиона Армении отличились Артем Симонян и Сани Омореджи (дубль). В составе «Арарата» голы забили Орбели Амбарцумян и Андраник Кочарян.
«Бананц» принимал у себя гюмрийский «Ширак» и одержал победу с крупным счетом 3:0. Отличились Норайр Гёзалян, Румян Овсепян, Куаси Сибо.
А ереванский «Пюник» проиграл команде «Гандзасар Капан», в составе которой отличился Алекс Кристиан Джуниор.
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