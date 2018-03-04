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В 17 туре  первенства  Армении победили «Гандзасар Капан», «Алашкерт» и «Бананц»


Состоялись матчи 17 тура  первенства  Армении.

Как  передает Арменпресс, «Арарат» у  себя проиграл «Алашкерту» со счетом 2:3. В составе  действующего чемпиона Армении отличились Артем Симонян и Сани Омореджи (дубль). В составе «Арарата» голы забили Орбели Амбарцумян и Андраник  Кочарян. 

«Бананц» принимал у  себя гюмрийский «Ширак» и одержал победу с  крупным счетом 3:0. Отличились Норайр Гёзалян, Румян Овсепян, Куаси Сибо.

А ереванский «Пюник» проиграл команде  «Гандзасар Капан», в составе  которой  отличился Алекс Кристиан Джуниор.

 

 




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