Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым


Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори найден мёртвым в гостинице в городе Удине на севере Италии. Защитнику национальной сборной был 31 год. По предварительным данным, он скончался во сне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Евроньюз, օ причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

Фото - The Independent




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации