Капитан итальянской «Фиорентины» найден мёртвым

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори найден мёртвым в гостинице в городе Удине на севере Италии. Защитнику национальной сборной был 31 год. По предварительным данным, он скончался во сне.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Евроньюз, օ причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

Фото - The Independent