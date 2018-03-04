В Эчмиадзине  обрушилась крыша хлева – пострадавшего доставили в  больницу

4 марта в 12:32 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Эчмиадзине, во дворе дома на ул. Андраника, обрушилась крыша хлева, внутри остался гражданин, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что полностью обрушилась крыша хлева (20 кв/м), внутри заблокировало гражданина Л.Д. (1955 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили Л.Д. и поднесли к машине скорой помощи. Пострадавшего доставили в Вагаршапатский МЦ, где его состояние оценили удовлетворительным.

В спасательных работах участвовали 5 свободных от дежурства пожарных-спасателей.