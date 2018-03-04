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В Эчмиадзине  обрушилась крыша хлева – пострадавшего доставили в  больницу


4 марта в 12:32 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Эчмиадзине, во дворе дома на ул. Андраника, обрушилась крыша хлева, внутри остался гражданин, необходима помощь спасателей.

На место выехал  боевой расчет.

Выяснилось, что полностью обрушилась крыша хлева (20 кв/м), внутри заблокировало гражданина Л.Д. (1955 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  МЧС РА, спасатели вытащили Л.Д. и поднесли к  машине  скорой помощи. Пострадавшего доставили в  Вагаршапатский  МЦ, где его состояние  оценили удовлетворительным.

В спасательных работах участвовали 5 свободных от дежурства пожарных-спасателей.




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