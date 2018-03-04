Курды при отражении атак на город Раджо убили 59 турецких солдат и боевиков: СМИ

Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) продолжают оказывать сопротивление турецким войскам в городе Раджо и его окрестностях на севере Сирии. Как сообщил 3 марта агентству Firat представитель СНС Бруск Хасеке, курды отразили атаки противника и убили 59 турецких солдат и боевиков из так называемой Сирийской свободной армии (ССА).

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Хасеке опроверг переданную турецкими СМИ информацию о взятии Раджо формированиями ССА при поддержке турецкого спецназа. По его словам, "бои идут сейчас в западной части города, вокруг деревень Бейданли и Хадж-Халиль, а также у плотины в районе Мейданки".

Турецкое командование приступило на этой неделе к выполнению второго этапа операции "Оливковая ветвь", которая проводится с 20 января на севере Сирии. Перед войсками поставлена задача зачистить от отрядов СНС крупные населенные пункты на подступах к административному центру Африн (65 км от Алеппо). Захватив Раджо и соседний с ним Джиндерес, турецкие войска и их союзники смогут замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.

Как передал телеканал Al Mayadeen, ВВС Турции нанесли в субботу удары по позициям отрядов сирийского народного ополчения, которые были направлены в конце февраля в Африн из Алеппо "для отражения турецкого вторжения". По его сведениям, в результате налета в селении Кфар-Джинна погибли 36 бойцов.

За последние 48 часов это уже второй рейд турецкой авиации на позиции народного ополчения, сражавшегося в Алеппо на стороне сирийской армии. Во время авиаудара 2 марта по Шеррану ополченцы потеряли 18 своих бойцов.