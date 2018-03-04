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Перевал  Варденяц закрыт


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 4 марта  перевал Варденяц закрыт из-за метели и слабой видимости.

На  дорогах Артика, Спитака, Апарана, Егегнадзора, Саравана, Джермука и Сисиана  снегопад.

Мегринские автодороги открыты.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Как сообщает Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, согласно информации  департамента дорог Министерства инфраструктур  Грузии, по данным  на 10:30 часов 4 марта дорога Степанцминда-Ларс  открыта для  всех видов транспорта.

 




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