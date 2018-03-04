Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 4 марта перевал Варденяц закрыт из-за метели и слабой видимости.

На дорогах Артика, Спитака, Апарана, Егегнадзора, Саравана, Джермука и Сисиана снегопад.

Мегринские автодороги открыты.

Остальные дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Как сообщает Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, согласно информации департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии, по данным на 10:30 часов 4 марта дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.