В «Бананце» новый футболист из Бразилии

Перед закрытием трансферного окна ереванский «Бананц» заключил контракт с 18-летним бразильским форвардом Гильерме Родригесом Торесом да Силвой.

Как передает Арменпресс, Гильерме Родригес Торес да Силва родился 21 апреля 1999г. В «Бананц» перешел из «Колорадо Атлетико».

«Гильерме да Силва молодой футболист с прекрасными качествами. Он будет играть во втором составе «Бананца» и тренироваться с первым. Это скорее информация на будущее», - отметил главный тренер «Бананца» Арам Восканян.