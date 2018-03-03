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В «Бананце» новый футболист из Бразилии


Перед закрытием трансферного окна ереванский «Бананц» заключил контракт с 18-летним бразильским форвардом Гильерме Родригесом Торесом да Силвой.

Как  передает Арменпресс, Гильерме Родригес Торес да Силва родился 21 апреля 1999г. В «Бананц» перешел из «Колорадо Атлетико».

«Гильерме да Силва молодой футболист с прекрасными качествами. Он будет играть во втором составе  «Бананца» и  тренироваться с первым. Это скорее информация на будущее», - отметил главный тренер «Бананца» Арам Восканян.




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