Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

«Арцах» и ФИМА одержали победы в первых играх ¼ финала первенства Армении по баскетболу


Стартовали первые игры  ¼ финала первенства Армении по баскетболу.

Как  передает Арменпресс, в первой игре  лиги А ФИМА в равной и напряженной  борьбе добилась преимущества над командой «Гранд спорт» со счетом 88-86. Самым эффективным игроком признанВарданХачатрян, принесший команде 33 очка. 

Ответный матч «Гранд спорт»-ФИМА состоится 7 марта в 19:00 часов  в спортзале «Гранд спорт».

В¼финала «Арцах» принимал у  себя «Ширак» и одержал победу  со счетом 111-81.

Ответный матч «Ширак»-«Арцах» состоится 4 марта в 15:00 часов в Гюмри.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации