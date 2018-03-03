«Арцах» и ФИМА одержали победы в первых играх ¼ финала первенства Армении по баскетболу

Стартовали первые игры ¼ финала первенства Армении по баскетболу.

Как передает Арменпресс, в первой игре лиги А ФИМА в равной и напряженной борьбе добилась преимущества над командой «Гранд спорт» со счетом 88-86. Самым эффективным игроком признанВарданХачатрян, принесший команде 33 очка.

Ответный матч «Гранд спорт»-ФИМА состоится 7 марта в 19:00 часов в спортзале «Гранд спорт».

В¼финала «Арцах» принимал у себя «Ширак» и одержал победу со счетом 111-81.

Ответный матч «Ширак»-«Арцах» состоится 4 марта в 15:00 часов в Гюмри.