Депутат парламента Литвы выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной погромов армян в Сумгаите

Депутат парламента Литвы Повалис Урбис выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной массовых убийств армян в городе Сумгаит, сообщает Арменпресс.

В заявлении говорится, что десятки армян были убиты во время погромов в Сумгаите 27-28 февраля 1988 года, 18 000 человек были вынуждены покинуть город, свои дома и имущество. Согласно заявлению, Сумгаитские погромы были агрессивным ответом на мирные демонстрации освободительного движения Нагорного Карабаха.

«Советские власти не смогли предотвратить эти антиармянские действия. Правительство не хотело останавливать вышеупомянутое насилие в Советском Азербайджане. Отсутствие шагов со стороны советских властей привело к кровавой резне армян в Баку, Кировабаде и других городах», - говорится в заявлении.

Депутат отмечает, что с первых дней освободительного движения в Карабахе литовцы оказали политическую и моральную поддержку народу Нагорного Карабаха.

Он напомнил, что Европейский парламент принял резолюцию от 7 июля 1988 года, в которой говорится, что «армянские погромы в Сумгаите и акты насилия в отношении армян в Баку представляют собой угрозу безопасности армянского населения, проживающего в Азербайджане», и осудили насилие в отношении армян.

Подводя итог этому заявлению, депутат отметил, что в последнее время территориальные претензии руководства Азербайджана к Армении не способствуют главной цели - мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе международных принципов и норм.