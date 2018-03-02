Трамп не видит ничего плохого в ведении торговых войн

Президент США Дональд Трамп считает, что в условиях убытков в торговле с другими государствами можно и нужно вводить торговые ограничения на благо страны. Как передает Арменпресс, об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Когда страна [CША] теряет много миллиардов долларов на торговле с практически каждым государством, с которым ведет дела, торговые войны - это благо, в них легко побеждать" - говорится в сообщении.

Трамп заявил в четверг, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил протест против планов ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия и пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Правительство ФРГ выступило против планов США по торговым ограничениям, отметив, что эти меры существенно затронут немецких экспортеров. В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от ЕС жестких контрмер против пошлин США на сталь.





