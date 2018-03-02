Главным виновником провала урегулирования армяно-турецких отношений является Турция: политолог

Армения довела до международной общественности, что Главным виновником провала урегулирования армяно-турецких отношений является Турция.

Во время состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс» пресс-конференции политолог Александр Искандарян отметил, что в решении прекратить процедуру подписания армяно-турецких протоколов ничего нового нет. Причина очевидна: формата протоколов, процесса урегулирования армяно-турецких протоколов давно уже нет.

“Сегодня официально было объявлено о том, что и прежде было многим ясно. Тогда, когда процесс урегулирования армяно-турецких отношений начинался, это делалось при гарантиях международных игроков. Иначе говоря, на этом этапе Турция была для Армении “Западом”. Конечно, не в прямом смысле, а в том, что Турция тогда была заинтересована в сближении отношений с Европой, и одним из необходимых для этого шагов было урегулирование отношений с Арменией. То есть, тут надо было играть по европейским законам, и урегулирование армяно-турецких отношений было для Турции частью европейской повестки дня. В настоящее время, никаких устремлений, связанных с Европой, у Турции нет, и то, что в европейской семье Турцию не ждут – яснее ясного”, - сказал Александр Искандарян.

Он подчеркнул, что у Турции нет мотивации продолжать начатое протоколами дело. Кроме того, в Турции в последнее время положение ухудшилось – Турция 2010 года и Турция сегодня – совершенно разные Турции.

“Речь о совершенно разных государствах. В настоящее время там идет процесс султанизации, уничтожения оппозиционного дискурса. Власти по всем направлениям оказывают давление на общественность, и, на этом фоне, мотивации для урегулирования отношений с Арменией нет. И в ближайшем будущем не ожидается”, - сказал политолог.

По словам Искандаряна, Армения в своих заявлениях отмечает, что готова к урегулированию отношений, но без предусловий, и чтобы этот вопрос не связывался с Карабахом и другими вопросами.

“Очевидно, что причина того, что произошло – в Турции. Ереван смог за это время довести до международной общественности, что проблема не в Армении, а в Турции”, - добавил политолог.

Президент Армении Серж Саргсян, в ходе заседания Совета национальной безопасности заявил о прекращении процессов ратификации армяно-турецких протоколов.

В 2008 году, по инициативе президента Армении, начался новый этап урегулирования армяно-турецких протоколов, в результате чего, 10 октября 2009 года, в Цюрихе, министры ИД Армении и Турции подписали протоколы “Об утверждении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой” и “О развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой”.