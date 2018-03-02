Виновники скандала на «Оскаре-2017» снова вручат награду за лучший фильм

Актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, оказавшиеся в центре скандала из-за путаницы с фильмом года на «Оскаре» в 2017 году, снова представят главного лауреата кинопремии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает TMZ.

Артисты появились на репетиции церемонии в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, где их заставили несколько раз повторить свое выступление.

На церемонии вручения премии 2017 года Битти и Данауэй получили карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса», когда должны были объявить победителя номинации «Лучший фильм». Артисткой года была признана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд», и ведущие объявили победителем мюзикл, когда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет».