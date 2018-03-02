Жителям 104 сел Диарбекира власти запретили выходить на улицу

Областные власти Диарбекира распространили объявление о том, что жителям 104 сел со 2 марта запрещено выходить на улицу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство «Доган».

Турецкие власти объясняют отказ действиями «против террористов» и необходимостью «обеспечения безопасности гражданского населения».

Запрет будет оставаться в силе до принятия решения о его отмене.