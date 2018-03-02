Время в Ереване: 11:07:36,   2 Март

Жителям 104 сел Диарбекира власти запретили выходить на улицу


Областные власти Диарбекира распространили объявление о том, что жителям 104 сел со 2 марта запрещено выходить на улицу. Как передает  «Арменпресс», об этом сообщает турецкое агентство «Доган».

Турецкие власти объясняют отказ действиями «против террористов» и необходимостью «обеспечения безопасности гражданского населения».

Запрет будет оставаться в силе до принятия решения о его отмене.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации