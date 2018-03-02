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Президент Арцаха удовлетворительно расценил деятельность Службы национальной безопасности


2 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании по обобщению результатов деятельности Службы национальной безопасности в 2017-ом году. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном управлении информации президента Республики Арцах.
Президент выразил удовлетворение деятельностью ведомства в отчетный период, дав поручения по надлежащему выполнению намеченных в 2018-ом году работ.


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