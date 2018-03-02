«Ереванский бестселлер» 4/100: На первом месте рейтинговой таблицы книга Марка Арена «Виль-Эврар»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет новая книга Марка Арена «Виль-Эврар». На суд армянского читателя представлен армянский перевод пьесы «Виль-Эврар», принадлежащей перу автора, возглавлявшего долгое время рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства “Арменпресс” «Ереванский бестселлер» книги «Там, где цветут дикие розы», - писателя, нашего соотечественника из Москвы Марка Арена (переводчик – Ованнес Айвазян). Герои пьесы – Комитас, шахматисты Шпильмахер, Алехин, композитор Сен-Санс, психиатр Эдмонд Форстер. Как известно, Комитас фоживал свои дни в психиатрической лечебнице Виль-Эврар.

На 2-м месте книга великого новеллиста Ги де Мопассана “Избранные новеллы”. Темы произведений Мопассана – любовь, война, мораль, социальная несправедливость, связаны с периодом, в котором он жил и его личной жизнью. Перевод Ованеса Айвазяна.

На 3-м месте – книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением. Редактировал книгу Ованес Айвазян

На 4-м месте сборник Эдгара Арутюняна “Ненайденные ромашки”. Она повествует о сложных человеческих отношениях – о любви, дружбе и предательстве. Автор попробовал затронуть вопросы, которые выходят за рамки исключительно любовных отношений. Редактор книги – Давид Гюрджинян.

Книга Вардгеса Петросяна «Прожитые и непрожитые годы», в которую включены одноименная повесть «Прожитые и непрожитые годы» и рассказы серии «Почему цветы умирают рано?» уступила свою позицию и оказалась на 5-м месте. Книга издана к 85-летию Вардгеса Петросяна. Составитель и редактор - Ашот Габриэлян.

На 6-м месте – роман молодого многообещающего автора Эдгара Костандяна «Обычная страна». Это третья книга писателя.

На 7-м месте - самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира.

На 8-м месте знаменитый роман Эриха Марии Ремарка “Триумфальная арка”. Первый раз роман был опубликован в 1945 году в США. Перевод – Вануи Багманян.

В список бестселлеров вернулось и заняла 9-е место произведение Милана Кундеры “Невыносимая легкость бытия”. Это самый известный роман автора, который символизирует новый качественный уровень романа 20-го века. Книга о не обычных человеческих отношениях, об одном трагическом временном интервале, с своеобразными философскими советами, которые относятся к несовместимой двойственности тела и души, возможностям и проблемам с их реализацией. Перевод Шушаник Тамразян, редакция Аркменика Никогосяна.

Заключает список десятки бестселлеров «Паломничество в Страну Востока» Германа Гессе - книга, которая носит статус культа для уже многих поколений читателей и считается своеобразной «библией философского нонконформизма». Это аллегорическая повесть, романтическая сказка — жанр этого произведения определить довольно трудно. В «Паломничестве в Страну Востока» нарисован и описан магический образ Братства – тайного общества единомышленников, стремящихся достичь вершин духа и проникнуть в тайну бытия.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).