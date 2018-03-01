Оппозиция Азербайджана проведет 10 марта совместный митинг

Совместный митинг оппозиционных сил Азербайджана назначен на 10 марта с 15 до 17 часов на стадионе "Мехсул" в Ясамальском районе Баку. Как передает Арменпресс, об этом агентству Turan сообщил глава исполнительной власти партии "Мусават" Гюльага Асланлы.

По его словам, подготовлено соответствующее обращение в мэрию Баку.

"Обращение подписано представителями Национального совета, а также партий "Мусават" и Народного фронта", - добавил он.

Митинг состоится под лозунгами: "Нет монархии", "Свободу политзаключенным", "Нет коррупции", "Протестуем против роста цен" и других.

К участию в митинге возможно присоединение и членов движения REAL. Окончательное решение будет принято после того, как свое мнение по этому поводу выскажет находящийся в заключении лидер организации Ильгар Мамедов. Встреча адвоката с Мамедовым ожидается в пятницу, после чего будет объявлена позиция REAL.