THR: Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме Квентина Тарантино

Актеры Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт снимутся в новом фильме режиссера Квентина Тарантино, который выйдет на экраны в августе 2019 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.

Картина будет носить название "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood), ее действие будет происходить в Лос-Анджелесе в 1969 году. Фильм расскажет историю бывшей звезды телевизионных вестернов и его дублера, которые не могут приспособиться к новой жизни в стремительно меняющейся "фабрике грез". Их роли исполнят соответственно 43-летний Ди Каприо и 54-летний Питт.

Участие в новой картине этих двух актеров, каждый из которых является обладателем премии "Оскар", станет их первым совместным появлением на экране. При этом по отдельности Ди Каприо и Питт ранее играли у Тарантино. Первый снимался у него в ленте "Джанго освобожденный" (Django Unchained, 2012), второй - в "Бесславных ублюдках" (Inglourious Basterds, 2009).

"Я очень рад рассказать эту историю о Лос-Анджелесе и Голливуде, которого больше не существует", - сообщил в распространенном заявлении Тарантино, который проживает в этом городе почти всю свою жизнь. По словам режиссера, он писал сценарий к новой ленте на протяжении пяти последних лет.