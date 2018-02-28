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Делегация во главе с мэром Лиона Жоржем Кепенекяном посетит Армению


Делегация во главе с мэром Армении Лионом Жоржем Кепенкяном 3-7 марта посетит Армению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lyonmag.com, сотрудничество между Ереваном и Лионом началось с 1992 года.

Ожидается, что во время визита Ереван и Лион обсудят программу сотрудничества до 2020 года.

Предусматривается сотрудничество в сферах местного самоуправления, программ развития городов, экономического и социального развития, сотрудничества учебных и культурных заведений.

Жорж Копенекян избран мэром третьего по величине города Франции в июле 2017 года, заменив Джерарда Колома.




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