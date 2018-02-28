Премьер-министр Армении направил соболезнование в связи с кончиной Альберта Мкртчяна

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил соболезнование в связи с кончиной известного режиссера Альберта Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«С болью узнал о смерти известного режиссера Альберта Мкртчяна.

Альберт Мкртчян был из числа уникальных профессионалов, посвятив всю свою жизнь киноискусству, он создал незабываемые фильмы, не только полюбившиеся народу, но и которыми воспитывались поколения. Его знаменитые фильмы «Песнь прошедших дней», «Танго нашего детства» являются одними из лучших произведений армянского киноискусства и всегда актуальны.

От имени Правительства РА и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким Альберта Мкртчяна, а также всем поклонникам армянского киноискусства».